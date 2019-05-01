"خطة ابليس".. 7معلومات ترصد تفاصيل خطف شقيقين وطلب فدية لإطلاق سراحهم بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات فى واقعة تورط 8 متهمين فى خطف شقيقين بمدينة 6 أكتوبر وطلب فدية مالية قدرها نص مليون جنيه.

وترصد "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن القضية.

استدرجت ربة منزل المجنى عليهما بعدما تعرفت عليهم عن طريق "فيس بوك" واقنعتهم بمقابلتها بأحد المقاهى بحجة حضور عٌرس صديقتها.

استقل الضحايا سيارة ملاكى خاصة وبصحبتهم ربة المنزل، وفى الطريق استوقفهم باقى المتهمين واقتادوهم إلى طريق الفيوم.

تعطلت السيارة فى الطريق فى الوقت الذى تمكن فيه أحد الضحايا من الهرب والافلات من يد الجناة.

أجرى المتهمين اتصال بالشاب الهارب من هاتف الفتاة وطلبوا منه فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراح شقيقه.

ادعى الجناة أن والد الضحايا على خلاف مالى معهم وانه نصب عليهم فى مبالغ مالية.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وهم ربة منزل و7 أشخاص، وبصحبتهم المجني عليه.

أصدرت النيابة العامة قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.