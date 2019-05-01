خريجة "البريطانية" تطلب خلع زوجها لاهماله مظهره وعدم تطبيقه قواعد الاتكيت

كتبت أسماء شلبى

زوجة تبلغ 27 عام خريجة الجامعة البريطانية، عاشت حياة مرفهة ترى أن الزوج مواصفاته المطابقة لشخصيتها هو الممثل الشهير "زاك إيفرون" ولكن أن يتضح لها بعد الزواج أن زوجها يتحول إلى شخص يلازم السرير أمتنع عن الذهاب للجيم وأصبح من أرباب السهرات برفقة أصدقائه لتنتهى حياتهم الزوجية بعد 18 شهر.

وقالت الزوجة"إ.ن" بدعوى الخلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع برفقة مجموعة من المحامين الموكلين بقضيتها التفاصيل قائلة: عندما تزوجنا كنت أرى أن الحياة مع زوجى ستصبح وردية وأن حياتى المستقلة لن تتأثر ولكنى وجدت من كان يحترف التمثيل تحول لشخص عديم الاتكيت يحرجنى بين أهلى وأصدقائى .

وأكدت : كان معدوم المشاعر ولديه لامبالاه يعتمد على ما يتقاضاه من أموال من أهله وينفقها على السهرات برفقة أصدقائه ويهمل فى الأهتمام بنفسه داخل المنزل لدرجة تدهور وزنه بعد أن كان شاب تتسابق عليه النساء مما دفعنى لطلب الأنفصال عنه.

وتابعت: حاول رشوة أهلى للتراجع عن الدعوى خوفا من الشيكات التى تمت التوقيع عليها من قبل أهله بمبالغ تتعدى ملايين الجنيهات وعندما فشل حاول خطفى وإجبارى للرجوع لمنزل الزوجية وبعدها أقام دعوى لطلبى فى بيت الطاعة رافضا الطلاق .