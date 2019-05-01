ختام بطولة دورى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم الخماسية الجمعة المقبل

كتب إبراهيم قاسم

ينظم نادى مستشارى قضايا الدولة الرياضى، فاعليات الحفل الختامى لبطولة دورى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم الخماسية، بنادى الصيد بالدقى، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يحضر عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة وعدد من الشخصيات العامة.