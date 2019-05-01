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ختام بطولة دورى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم الخماسية الجمعة المقبل

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:11 م
ختام بطولة دورى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم الخماسية الجمعة المقبل هيئة قضايا الدولة - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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ينظم نادى مستشارى قضايا الدولة الرياضى، فاعليات الحفل الختامى لبطولة دورى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم الخماسية، بنادى الصيد بالدقى، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يحضر عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة وعدد من الشخصيات العامة.

 


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بطولة دورى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم الخماسية

كرة القدم الخماسية




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