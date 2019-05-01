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حبس سايس بتهمة قتل ربة منزل أثناء سرقة شقتها بمدينة نصر

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:13 م
حبس سايس بتهمة قتل ربة منزل أثناء سرقة شقتها بمدينة نصر كلابش-ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس ساييس 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها. 

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثورعلى جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما بداخل مسكنها، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم، والعثور على سكين بدورة المياه.

بتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث، وتبين أنه سايس يعمل بالشارع محل سكن المجنى عليها، ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المجنى عليها طلبت منه تنظيف سيارتها والصعود إلى شقتها عقب ذلك لإعطائه وجبة غذاء وعقب صعوده وفتحها لباب الشقة ثم توجهها لإحضار الوجبة دلف خلفها واستل سكينا من المطبخ وطعنها بأماكن متفرقة واستولى على هاتفى محمول ومبلغ 300 جنيه، أثناء ذلك سمع طرق بباب الشقة فقام بالقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين، وأرشد عن المسروقات،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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مدينة نصر

حوادث مدينة نصر

سايس يقتل ربة منزل بمدينة نصر




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