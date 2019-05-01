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حالة الطقس اليوم الأربعاء 1/5/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:15 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 1/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة  مع بقاءها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحدود 4-6 درجات مئوية.
ويسود طقس دافئ الى حار نسبي بوجه عام.
وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر والمساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطفس أدفئ من المعتاد وبشكل واضح في عموم المناطق. 
وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

 لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو لطيفاً وربيعيا فوق العادة وتكون الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويكون الجو مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة. 



 


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