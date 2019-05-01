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توريد 8479 طن و114 كيلو قمح بـ23 منفذ بكفر الشيخ

الأربعاء، 01 مايو 2019 08:03 م
توريد 8479 طن و114 كيلو قمح بـ23 منفذ بكفر الشيخ صوامع
كفر الشيخ_ محمد سليمان
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى فى 15 أبريل الماضى وحتى اليوم الاربعاء 1 مايو، بلغ 8479 طن و114 كيلو حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ .
 
واضاق الهابط، هناك متابعة من الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.
 
 
 

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