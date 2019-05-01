تموين المنيا: توريد 14582 طن و913 كيلو قمح منذ بدأ موسم الحصاد

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ 14582 طن و913 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد الصوامع بالمحافظة يبلغ 7 صوامع مطورة، لديها قدرة تخزينية عالية، ومنها صوامع بنى مزار ومطاحن مصر ومصر الوسطى والشركة القابضة.

ومن جانبه قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، فتح جميع المواقع التسويقية "شون ترابية أو أسمنتية" كنقاط تجميع تسلم القمح، وذلك بعد الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على أن يتم نقل هذه الأقماح من نقاط التجميع للصوامع والشون المعتمدة مباشرة بعد تجميعها، مع تواجد لجنة التسلم برئاسة مفتش تموين، وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول للنقاط من صوامع أو شون.

وأوضح المحافظ أنه يوجد لجنة مشكلة من كل الجهات المعنية لاستلام القمح وفق جدول زمنى ومراحل عمل محددة، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح فى كل المراكز بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية كل الصوامع المطورة والشون المجهزة والمستوفاة لكل الشروط القانونية واللائقة لعملية تخزين القمح وتوفير العديد من نقاط ومراكز التجمع المختلفة بكل مراكز المحافظة، مشيرا إلى إنه تم فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح وذلك بـ3 مراكز وهى مغاغة ، سمالوط وملوى ، بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية.