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خالد صلاح
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"تموين المنوفية": استقبلنا 15 ألف طن قمح بجميع شون المحافظة

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:02 م
"تموين المنوفية": استقبلنا 15 ألف طن قمح بجميع شون المحافظة قمح - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات
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أكد المهندس عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الكميات الموردة من الأقماح من منوف، شبين الكوم، السادات، كفر داود، منذ بداية فتح التوريد وحتى الآن 15 ألف طن قمح، وذلك بالسعر المحدد 680 جنيها للطن من قبل الوزارة.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريحات صحفية له، أنه تم تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.

وشدد وكيل وزارة التموين، على أن يكون التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد.

وتابع "الجمال"، أننا نعمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح إلى صوامع المحافظة، وذلك لتحقيق فائض كبير من القمح.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد أنهت استعدادتها على أتم وجه لاستقبال موسم حصاد القمح بتجهيز الصوامع والشون للتأكد من جودتها والعمل على توفير أقصى درجات الجودة لهذا المحصول الذى يعتبر من المحاصيل الهامة والاستراتيجية ويمثل الاهتمام به والحفاظ علية أمناً قوميا.


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