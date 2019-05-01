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الأربعاء، 01 مايو 2019 06:33 م
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تقرير أمريكى: ارتفاع حوادث معاداة السامية فى أمريكا إلى مستويات تاريخية

الأربعاء، 01 مايو 2019 05:33 م
تقرير أمريكى: ارتفاع حوادث معاداة السامية فى أمريكا إلى مستويات تاريخية النصب التذكارى أمام كنيس يهودى فى بيتسبرج تعرض لإعتداء العام الماضى
كتبت: إنجى مجدى
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كشف تقرير أمريكى حديث عن ارتفاع حوادث معاداة السامية فى أنحاء الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تزايدت الاعتداءات على اليهود لأكثر من الضعف فى 2018.

وبحسب مجلة نيوزويك، الأمريكية، الأربعاء، فإن التقرير السنوى لرابطة مكافحة التشهير، كشف عن 1879 حادثا ضد اليهود والمؤسسات اليهودية فى أنحاء الولايات المتحدة خلال عام 2018، بفارق ضئيل للغاية عن عام 2017 حيث وقع 1986 إعتداء ضد اليهود.

ومن بين 1879 حادثة وقعت العام الماضى، كان 1066 حالة تحرش و 774 حادثة تخريب، ويزيد عدد حوادث 2018 عن 2013 بأكثر من الضعف حيث تم تسجيل حوادث 751 حادثة، مما يجعله ثالث أعلى عام على الإطلاق منذ بدأت ADL تجميع مثل هذه البيانات فى السبعينيات.

وقال جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذى لرابطة مكافحة التشهير ADL: "لقد عملنا بجد للرد على معاداة السامية، ونجحنا في تحسين قوانين جرائم الكراهية، ومع ذلك ما زلنا نختبر عددًا كبيرًا من الأعمال المعادية للسامية"، وأضاف "للأسف رأينا هذا الاتجاه يستمر حتى عام 2019 مع إطلاق النار المأساوى على كنيس تشاباد فى بواى".

وتضاعفت الاعتداءات على اليهود فى عام 2018 أكثر من الضعف عن عام 2017، حيث تم التعرف على 59 ضحية يهودية فى جميع أنحاء البلاد، بزيادة 21 ضحية عن العام السابق، ومن اللافت، أن الولايات التى شهدت أكبر عدد من الحوادث المعادية للسامية خلال عام 2018 كانت تلك التى تضم أكبر عدد من السكان اليهود، مثل كاليفورنيا بعدد 341 حادثة ونيويورك 340 ونيوجيرسى 200.

 

 

 


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اليهود

معاداة السامية

الولايات المتحدة

كاليفورنيا

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