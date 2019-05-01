تقارير حديثة تتوقع انخفاض استيراد مصر من التقاوى الزراعية

توقعت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، توجه بعض شركات القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع التقاوى الزراعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مما يساعد على تقليل العملية الاستيرادية.

وقالت الشركة، فى تقريرها الشهرى، إن سوق إنتاج التقاوى الزراعية فى مصر تطور على مدار العقدين الماضيين من سوق يعتمد على القطاع العام فقط فى توفير بذور المحاصيل والخضروات والفاكهة إلى سوق يعمل بشكل أكثر احترافية، فقد تم تقسيم هذا السوق إلى قسمين أحدهما يهتم به القطاع العام والآخر للقطاع الخاص.

وأضافت الشركة، أن القطاع الخاص يحظى بتمثيل قوى حيث يعتبر هو المسؤول إلى حد كبير عن تطوير وتوفير بذور المحاصيل الزراعية داخل السوق المحلى مثل (الذرة – بنجر السكر) فهو يسيطر على إنتاج 70% من بذور الذرة و78% من إنتاج بذور بنجر السكر بالإضافة إلى جزء كبير من الخضروات والفاكهة والذى يتمثل بنحو 97%.

وتابعت أما القطاع العام، يهتم بالمحاصيل الزراعية الأساسية فهو المسؤول الرئيسى عن تطوير وتوفير كلاً من بذور ( القمح – أرز – قطن – قصب السكر – فاصوليا – كتان ) داخل السوق المحلى بنسبة حوالى 98% بجانب إنتاج ما يقرب من 30% من بذور الذرة و22% من بذور بنجر السكر و3% من بذور الخضروات والفاكهة.

ويوجد داخل السوق المصرى حالياً حوالى 100 شركة بذور مسجلة فى مصر وتشمل الصادرات الرئيسية لبذور البرسيم المصرى والمحاصيل الورقية وبذور الخضروات الهجينة.