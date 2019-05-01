تعرف على 7 شركات خاسرة وخطة القابضة الكيماوية لتطويرها خلال عامين

كتب عبد الحليم سالم

على الرغم من الجهود الكبيرة لمجلس إدارة الشركة القابضة الصناعات الكيماوية لتطوير الشركات، إلا أن هناك 7 شركات لا تزال تمثل مشكلة كبيرة لاستمرار نزيف الخسائر.

ووفق البيانات المالية فإن شركات النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وسيجوارت ونيازا، بجانب شركات مطابع محرم وراكتا للورق، والنصر للملاحات، تعانى من خسائر وديون متراكمة، مما يحول دون انتشالها من أوضاعها الحالية بدون مشاركة القطاع الخاص.

وبحسب البيانات المالية خسرت الشركات السبعة السابقة نحو 700 مليون جنيه العام المالى الماضى، مما قلل من حجم أرباح القابضة الكيماوية المجمعة التى بلغت 2.5 مليار جنيه.

وقال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع" إن خطة القابضة تركز على تقليل عدد الشركات الخاسرة من جانب، ومن جانب آخر خفض حجم خسائر الشركات الخاسرة، بحيث تتحول إلى الربحية فى غضون عامين أو 3 أعوام على أقصى تقدير.