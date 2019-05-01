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تعرف على قصة اللجنة المشكلة لرؤية هلال رمضان × 15 معلومة

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:42 ص
تعرف على قصة اللجنة المشكلة لرؤية هلال رمضان × 15 معلومة استطلاع الهلال
كتب – إسماعيل رفعت
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​تتشكل لجنة مشتركة ودائمة لرؤية هلال شهر رمضان، وأهلة كافة الشهور لتحديد الميقات، وبدء ونهاية الشهور العربية، لتحديد بدء الصيام وانتهائه، والعيدين، وكافة المواسم الدينية والمناسبات، "اليوم السابع" يستعرض أهم الضوابط الخاصة بعمل اللجنة، وكيفية استطلاع هلال الشهور العربية، فى السطور التالية..
 
​1 - يوجد لجنة دائمة ومشتركة بين دار الإفتاء ومعهد الفلك لرصد الهلال.
2 - يوجد 5 مناطق لرصد الهلال فى أنحاء الجمهورية.
3 - المناطق الخمسة توجد أعالى الجبال بـ5 محافظات فى الجمهورية.
4 - للجنة أن تستعين بمسئولى الأزهر المحليين وممثلى المحافظات.
5 - اللجنة تستطلع الهلال من خلال التليسكوب الفلكى المحمول أعلى الجبل.
6 - لابد للعالم الشرعى أن يشاهد الهلال ويخبر مفتى الجمهورية هاتفيا ويصف الهلال بشكله والجزء المضىء منه.
7 - عالما الفلك والإفتاء يتسمان بجزء كبير من الثقافة المشتركة فى الرصد والرؤية.
8 - عالم الفلك يخبر عالم الفتوى بالزمن الذى قد يظهر فيه الهلال وعالم الفتوى يراه بأدوات رصد الفلكى.
9 - عالم الفتوى يتصل بالمفتى هاتفيا وهو على المنصة وقت إعلان الرؤية قبيل البث ويدلى بشهادته الشرعية فى رؤية الهلال من عدمه.
10 - قد تمنع الشوائب والأتربة و حالة الجو من الرؤية فى نقطة أو نقاط رصد.
11 - تقبل دار الإفتاء شهادة مواطن أو أكثر رأى الهلال ويتم التحقيق معه هاتفيا من قبل المفتى فى وصف الهلال وحجم الظهور ويأتى ذلك بعد إبلاغ المواطن لمعهد الفلك بما شاهده ويتم تحويله إلى الافتاء للتحقيق.
12 - نقاط رصد الهلال هى مطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان.
13 - يتم استطلاع الهلال فى الـ5 مناطق فى وقت واحد للتأكد من ظهوره من عدمه.
14 - مستطلع الهلال سواء أعضاء اللجنة من الإفتاء ومعهد الفلك أو المواطنين هم شهود يقسمون على صدق الرؤية فى شهادة شرعية.
15 - على الفلك والرؤية كان يدرس فى الأزهر قديمة ويتم تدريب أمناء الفتوى فى دار الإفتاء عليه للاستطلاع فى الـ5 نقاط وتدريبات مشتركة مع معهد الفلك.
 
الفريق المشترك اعلى نقطة الرصد الجبيلة لاستطلاع ورية الهلال بين الافتاء ومعهد الفلك وشهود محليين
الفريق المشترك أعلى نقطة الرصد الجبيلة لاستطلاع رؤية الهلال بين الإفتاء ومعهد الفلك وشهود محليين
 
المسئول عن رؤية الهلال د. على فخر امين الافتاء
المسئول عن رؤية الهلال د. على فخر أمين الإفتاء مع الزميل إسماعيل رفعت
22182-الدكتور-على-فخر-مدير-الحساب-الشرعى-بدار-الإفتاء-مع-محرر-اليوم-السابع-(3)
22182-الدكتور-على-فخر-مدير-الحساب-الشرعى-بدار-الإفتاء-مع-محرر-اليوم-السابع-(3)
 
 
ب
عالم الفتوى
 
 
 
22182-الدكتور-على-فخر-مدير-الحساب-الشرعى-بدار-الإفتاء-مع-محرر-اليوم-السابع-(3)
لجنة الرصد
 

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استطلاع الهلال

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هلال رمضان




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