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تعرف على قائمة أسعار 37 سلعة بمنافذ الزراعة بتخفيضات 30% استعدادا لرمضان

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:38 م
تعرف على قائمة أسعار 37 سلعة بمنافذ الزراعة بتخفيضات 30% استعدادا لرمضان منافذ وزارة الزراعة لبيع السلع الغذائية
كتب ــ عز النوبى
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 ينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار السلع الغذائية المطروحة حاليا بمنافذ  الزراعات المحمية، التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المحافظات، استعدادا لرمضان، حيث أكد المهندس أحمد فتحى، مديرعام  تسويق الزراعات المحمية أن جميع السلع المطروحة بتخفيضات تصل إلى 30%.

1- عروض خاصة على فرختين حشو  كيلو و200 جرام 38 جنيها.

2-  فرخة  كيلو  و100 جرام  بـ 32 جنيها.

3- عرض حمام سوبر سعر الجوز 26 جنيها.

4-عروض خاصة للسمان السوبر بـ.20 جنيها

5-الأرز البلدى بسعر8 جنيهات للكيلو جرام.

6-الفاصوليا البيضاء بـ 22  جنيها للكيلو جرام.

 7- كيلو عدس بـ12 جنيها.

8- الفول البلدى بـ 20 جنيها.

9-عروض خاصة على مصنعات  اللحوم.   

 10-عرض خاص على الخضروات "الخيار والكرنب والخس والطماطم".  

11- طرح البط المسكوفى بـ38 جنيها للكيلو جرام.

12-كيلو الرومى بـ40 جنيها.

13- البلح الوادى بـ20 بدلا من 25 جنيها للكيلو والبلح الجاف بـ20 جنيها.  

14- لحوم  مجمدة  بـ60 جنيها.

 15-الكبدة  بـ40 جنيها .

16- المفروم 60 جنيها  بدلا  65 جنيها.

 17-عروض خاصة على  البقوليات بتخفيضات تصل لـ 30%.

18-عرض خاص على  السمنة ومنتجات الألبان تبدأ من 12 جنيها .

19- 2 كيلو سمن بلدى عليها نصف كيلو هدية بـ100 جنيه.

20 -2 كيلو زبدة عاليها نصف كيلو هدية بـ100جنيه.

21- زجاجة الزيت وزن 800 جرام بـ12 جنيها بدلا من 14 جنيها.. ولتر الزيت بـ 15 بدلا من 18 جنيها.

22-السكر بـ7 جنيهات للكيلوجرام.

23- عروض خاصة على الياميش بتخفيضات تصل 30%

24-اللحوم البلدية  الكيلو بـ 90 جنيها.

 25- اللحوم الضأن الكيلو بـ 90 جنيها.

 26-الكبدة بـ90  جنيها للكيلو.

27-لحم البوفتيك بـ100 جنيه.

28- مصنعات لحوم 36 جنيها "لنصف كيلو  السجق، والبرجر  والكفتة".

29 - الأسماك فيليه بـ 62 جنيها للكيلو بدلا من 72 جنيها.

30- الجمبرى بـ84 جنيها بدلا من 110 جنيهات.

31- الفيليه البلطى بـ42 جنيها  للكيلوجرام.

32 - أوراك الدجاج بـ24 جنيها للكيلو جرام.

33 - الأرانب بـ32 جنيها للكيلوجرام

34 - عروض خاصة على الجبن بأنواعها والزبادى.

35- قمر الدين بـ 17 جنيها للكيلو

36- مكرونة بـ7 جنيهات.

37- جبنة ثلاجة بـ35 جنيها والقريش بـ35 جنيها أيضا .

المهندس احمد فتحى مدير عام التسويق بالزراعات المحمية
المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (1)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (2)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (3)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 

منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (4)

منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (5)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (6)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (7)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (8)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (9)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (10)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (11)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (12)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية 
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية (14)
منتجات السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية

 


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