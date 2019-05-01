تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر إبريل الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.454 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.2%.

وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.848 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.9%.

وحلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.731 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.727 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.209 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.160 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.146 مليار جنيه بنسبة 4.4%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 995 مليون جنيه بنسبة 3.8%.

وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول 870 مليون جنيه، و 780 مليون جنيه، بنسبة 3.3%، 3% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.