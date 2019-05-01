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تعرف على أهمية السوق العربية للسياحة المصرية × 7 معلومات

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:00 ص
تعرف على أهمية السوق العربية للسياحة المصرية × 7 معلومات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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أطلقت وزارة السياحة حملتها الترويجية للعرب لقضاء شهر رمضان فى مصر بالتزامن مع مشاركتها فى ملتقى السوق العربى المنعقد حاليا فى دبى، وذلك فى الوقت الذى شهدت فيه السياحة الوافدة من السوق العربية تطورا كبيرا لمصر.

1- حلت السوق الخليجية فى الصدارة خلال العام 2018.

2- وفقا لأرقام منظمة السياحة العالمية فإن السوق العربية حلت فى المرتبة الثانية بعدد 3 ملايين و38 ألفا و389 سائحا.

3- جاءت السوق السعودية فى الصدارة بعدد 909 آلاف و92 سائحا، ثم تليها الكويت: 164 ألفا و532 سائحا،  والإمارات العربية المتحدة 65 ألفا و464 سائحا.

4- السياحة العربية الوافدة إلى مصر ارتفعت بنسبة 57% خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، حيث تمثل 30% من إجمالى السياح الوافدين لمصر.

5- السائح الخليجى هو سائح عالى الإنفاق، حيث يتجاوز متوسط إنفاقه 90 دولارا فى الليلة.

6 - متوسط عدد الليالى التى يقضيها فى المقصد السياحى 7 ليال، وأغلبة يقبل على الخمس نجوم.

7- تحتل القاهرة صدارة المقاصد السياحية التى يفضلها العرب يليها شرم الشيخ بما تشمله من شواطئ جذابة وأنشطة متنوعة تٌرضى كافة الأذواق.

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