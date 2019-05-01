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"تضامن الغربية" تستعد لشهر رمضان بتوزيع مساعدات مالية على الأسر الفقيرة

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:10 م
"تضامن الغربية" تستعد لشهر رمضان بتوزيع مساعدات مالية على الأسر الفقيرة وزارة التضامن الإجتماعى
الغربية – عادل ضرة
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استعدت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتكثيف النوبتجيات لمواجهة أى طوارئ خلال الشهر الكريم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتقديم الرعاية الاجتماعية، ومساعدات مالية وعينية للأسر الفقيرة.
 
كما استعدت الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة، لتوزيع اللحوم والملابس والسلع الغذائية، والمساعدات المالية والعينية على الأسر الأكثر احتياجا، والمطلقات والأرامل واليتامى، إلى جانب تنظيم قوافل لتوزيع كرتونة رمضان على عدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة.

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