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تسهيلات لذوى الإعاقة وكبار السن فى جميع فروع مصلحة الجوازات

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:00 ص
تسهيلات لذوى الإعاقة وكبار السن فى جميع فروع مصلحة الجوازات جواز سفر - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تواصل مصلحة الجوازات تقديم التسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة والمرضى فى كافة الأفرع الخاصة بها احتراماً لقيم حقوق الإنسان.

 

ويجرى استقبال كبار السن والمرضى فى مكاتب رؤساء الأفرع وإنهاء الأوراق الخاصة بهم فى سهولة ويسر.

 

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، فى تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلى، وجرى بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الاتحاد الأوروبى والأمريكتين وقبرص وكندا، وتم إصدار 9400780 جواز سفر.


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