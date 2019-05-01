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ترامب يهدد بفرض حظر شامل على كوبا ما لم تتوقف عن دعم فنزويلا

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:04 ص
ترامب يهدد بفرض حظر شامل على كوبا ما لم تتوقف عن دعم فنزويلا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حظرًا شاملاً وعقوبات على أعلى مستوى على كوبا ما لم توقف عملياتها العسكرية فى فنزويلا.

ودعا الرئيس ترامب - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الليلة - كوبا للتوقف عن دعم السلطات فى فنزويلا تحت طائلة فرض حصار شامل على الجزيرة.
وجدد مسؤولون فى الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بنس، ومستشار الأمن القومى جون بولتون، دعمهم لزعيم المعارضة خوان جوايدو فى فنزويلا.


وكان جوايدو أعلن، فى وقت سابق صباح اليوم، أن القطاعات الرئيسية فى الجيش تدعمه بدلا من الرئيس الشرعى نيكولاس مادورو، داعيا الفنزويليين إلى الخروج إلى الشوارع؛ للتعبير عن معارضتهم لنظام الأخير.


يشار إلى أن جوايدو أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا، واعترفت به الولايات المتحدة وعواصم غربية رئيسا شرعيا للبلاد.


وقال جوايدو، إن هذه المحاولة التى يطلق عليها "عملية التحرير" قد تكون "المرحلة الأخيرة" فى خطة الإطاحة بمادورو.


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