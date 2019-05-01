ترامب والديمقراطيون يتفقون على إنفاق تريليونى دولار على البنية التحتية

واشنطن (رويترز)

اتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعماء الديمقراطيون فى الكونجرس على إنفاق تريليونى دولار على الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت، تاركين التفاصيل الشائكة الخاصة بكيفية تمويل الخطة إلى اجتماع آخر يعقد بعد ثلاثة أسابيع، واجتمع الجانبان فى البيت الأبيض ووصفا المناقشات بينهما بالإيجابية لكن أجواء التعاون بين الحزبين قد لا تستمر طويلا.

ويعارض الجمهوريون إلغاء تخفيضات ضريبية أعلنها ترامب فى فى إطار تشريع للإصلاح الضريبى وهى الفكرة التى طرحها الديمقراطيون، الذين سبق أن عارضوا الإصلاحات، كوسيلة لتمويل خطط البنية التحتية.

وقال لارى كودلو أكبر مستشار اقتصادى لترامب إن الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعم زيادة ضريبة الوقود لتمويل الخطط.

وصف البيت الأبيض اجتماع ترامب مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه "ممتاز ومثمر" وقال إن اجتماعا آخر سيعقد بعد ثلاثة أسابيع.