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الأربعاء، 01 مايو 2019 12:23 م
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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:00 ص
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات مؤشرات البورصة ــ أرشيفية
كتب ــ هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسرا عدد 27.07 نقطة ليصل إلى مستوى 9277.13 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 48.9 مليون سهم بقيمة 962 مليون ريال، وارتفعت أسهم 55 شركة، فيما تراجعت 111 شركة. 
 
 
وهبط 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.62%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%.
 
 

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