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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:03 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات بورصة الكويت - صورة ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بضغوط هبوط 6 قطاعات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسرا عدد 17.980 نقطة ليصل إلى مستوى 5612.32 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسراً عدد 21.530 نقطة ليصل إلى مستوى 6025.80 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.2% خاسراً عدد 9.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4818.98 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 47.1 مليون سهم بقيمة 10.6 مليون دينار كويتى عبر 3302 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.10%،ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.06%.
 
وجاء سهم "أموال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.91%، تليه إيفا فنادق بنسبة 8.94%، ثم العقارية بنسبة 8.70%، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.92% ثم الأنظمة بنسبة 10.56%، ثم السورية بنسبة 10ز%
 
 

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