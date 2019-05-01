video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والعقارات

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:47 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والعقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% خاسرة عدد 27.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 10349.63 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 7 ملايين سهم بقيمة 97.5 مليون ريال قطرى عبر 2605 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
 
وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.04%.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس الرقابة المالية: تلقينا طلبا لتقديم نشاط صانع السوق بالبورصة المصرية

تباين بورصات الخليج.. مؤشر الأسهم السعودية يخترق أعلى مستوى منذ يوليو 2015

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر




لا تفوتك
"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة