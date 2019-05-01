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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والنقل

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:57 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والنقل بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% خاسرا عدد 15.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2751.51 نقطة.
 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 100.7 مليون سهم محققة ما قيمته 188.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1772 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقرت 7 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.67%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.35%، ثم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.12%.
 

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