تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 17.1 مليار جنيه خلال إبريل

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر إبريل الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2734 مليون ورقة منفذة على 310 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 25.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3933 مليون ورقة منفذة على 458 ألف عملية خلال الشهر السابق.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 10.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 22.1 مليون ورقة منفذة على 2090 عملية خلال شهر إبريل الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 74.85% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.15%، وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 188.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.187 مليار جنيه، بحجم تداول 357 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 11.3 مليار جنيه بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 273.5 ألف عملية.