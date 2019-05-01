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الأربعاء، 01 مايو 2019 02:09 م
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تداول 323 شاحنة بضائع و121 سيارة بموانئ البحر الأحمر و29 سفينة بضائع ببورسعيد

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:01 م
تداول 323 شاحنة بضائع و121 سيارة بموانئ البحر الأحمر و29 سفينة بضائع ببورسعيد ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (17) سفينة، وتم تداول (323) شاحنة بضائع و(121) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (126) شاحنة و(109) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (197) شاحنة بضائع و(12) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية 1، بينما تغادر ثلاث سفن وهى Ant Gity، أمانة، النوى إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين وادى العرب وأمانة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية 1، الحرية 2.

ويشهد ميناء نويبع، استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وتغادر السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وغادرت ثلاث سفن وهى ايلة، سينا، بريدج ايلة، بينما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة Laly Of Sea وغادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض.

كما أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء 29 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات، وغادر الميناء 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات و مغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.


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