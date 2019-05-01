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الأربعاء، 01 مايو 2019 12:36 م
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تحرير 806 مخالفة مرورية وفحص 28 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:11 م
تحرير 806 مخالفة مرورية وفحص 28 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 806 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 28 شخص، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 11 شقة مفروشة، 14 شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية .

 

 

 

 


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