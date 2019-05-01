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الأربعاء، 01 مايو 2019 02:40 م
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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط ارتفاع 6 قطاعات

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:22 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط ارتفاع 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحاً عدد 3.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5633.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً عدد 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6043.80 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.39% رابحاً عدد 19.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4847.87 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 78.6 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتى عبر 4971 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.72%.
 
وجاء سهم "أموال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.91%، تليه العقارية فنادق بنسبة 8.70%، ثم يوباك بنسبة 8.33%، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.92% ثم سنرجى بنسبة 15.25%، ثم الأنظمة بنسبة 10.56%
 

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