تباين بورصات الخليج فى أولى جلسات مايو..والسعودية تواصل مكاسبها

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مايو الجارى، إذ واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مكاسبه لليوم الثالث على التوالى، فى ظل صعود جماعى للقطاعات الكبرى، وسيطرة أسهم الأسمنت على قائمة الارتفاعات، فيما تراجع سوق دبى المالى، وذلك بسبب عمليات جنى الأرباح السريعة على بعض الأسهم القيادية.

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% رابحاً 57.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9361.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.04% خاسراً 1.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.28 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% رابحاً 57.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9361.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.04% خاسراً 1.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 143.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% خاسرا عدد 15.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2751.51 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% خاسرا عدد 15.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2751.51 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 100.7 مليون سهم محققة ما قيمته 188.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1772 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.67%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.35%، ثم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.12%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحاً عدد 3.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5633.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً عدد 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6043.80 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.39% رابحاً عدد 19.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4847.87 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 78.6 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتى عبر 4971 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.72%.

وجاء سهم "أموال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.91%، تليه العقارية فنادق بنسبة 8.70%، ثم يوباك بنسبة 8.33%، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.92% ثم سنرجى بنسبة 15.25%، ثم الأنظمة بنسبة 10.56%