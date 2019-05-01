بسب علاقة عاطفية.. تفاصيل مقتل قهوجى على أيدى 15 شخصا بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية فى التوصل إلى تحديد شخصية جثة شخص قام مجهولين بإلقاءها فى أحد الشوارع عزبة عزيز بدائرة قسم ثان، حيث تبين أن الجثة لـ " قهوجى "، كاشفة عن تفاصيل الجريمة البشعة، مشيرة إلى أن 15 شخصا القوا بجثته بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس أثناء مشاجرو.

والقت الاجهزة الأمنية القبض على المتهمين فى الواقعة، وبحوزتهم الأسلحه النارية المستخدمه وتولت النيابة التحقيق .

كان المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه مجهولة بأحد الشوارع عزبة عزيز بدائرة قسم ثان وتم التحفظ على الجثة .

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه يدعى " أ م " 35 سنة قهوجى.

وبفحص الجثة تبين أن بها طلق نارى فى الراس وكشفت التحريات إلى أن المجنى عليه توجه صحبة آخرين لاطلاق سراح شاب من عائلة زوجته قام آخرين باختطافه لوجود علاقه عاطفية بينه وبين إحدى الفتيات، فقام أهل الفتاه باختطافه وطلبوا من أهله مبلغ 100 ألف جنيه لاطلاق سراحه، وعندما توجه وبصحبتهم المتوفى لاطلاق سراح الشاب نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين الطرفين انتهت بمقتل المجنى عليه، وقام الجميع بالهروب من مكان الواقعة بعد أن انقذوا الشاب، وحمل أهل الفتاة جثة المتوفى فى سيارة والقوها فى مكان العثور عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وعددهم 15 شخصا وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.