بريطانيا تتهم أمازون بالإضرار بمستخدمى الإنترنت عبر بيع كتب لفقدان الشهية

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واجهت شركة أمازون الثلاثاء، اتهامًا بإلحاق الضرر بمستخدمى الإنترنت عبر بيع كتب تروّج لفقدان الشهية.

وانتقدت نائبة البرلمان البريطاني، راشيل ماكلين، الشركة العملاقة لطرحها على موقعها منتجات "ترمى إلى إظهار فقدان الشهية كمظهر حياة صحيّة"، حسبما ذكرت صحيفة الصن البريطانية.

وفى مجلس العموم، سألت النائبة ماكلين، وزير الصحة مات هانكوك: "هل تدرى أن أمازون تبيع كتبًا تروّج لفقدان الشهية كأسلوب حياة صحية؟ هل ستطالب أمازون بإزالة تلك الكتب فورًا؟".

وبدوره، أجاب هانكوك: "سأبحث الأمر الذى يبدو مثيرًا للقلق وباعثًا على الضيق"، متعهدًا بمواجهة الشركة فى هذا الصدد.