اليوم.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

تشهد عدة مناطق بمحافظة القاهرة اليوم الأربعاء، انقطاع فى مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً من اليوم نفسه، وذلك لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتوصيل خط المياه الجديد قطر 1000 ملم أسفل كوبرى الجيش بالكيلو 4.5 طريق السويس.

والمناطق التى ستشهد انقطاع هى "المنطقة العاشرة، أرض الجولف، الفرسان، المدفعية، رامو، رابعة الاستثمارى، شباب المهندسين"، وتشهد ضعف بالمنطقة السادسة.

وأكدت الشركة، أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بأماكن الانقطاع وحال طلبها يرجى الاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضى، مطالبة السكان والشركات بتدبير احتياجاتهم.