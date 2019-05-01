النيابة تندب المعمل الجنائى فى حريق شقة أسفر عن وفاة طفلين بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائى، لمعاينة شقة نشب بها حريق وأسفر عن وفاة طفلين وذلك لبيان سبب الحريق.

ولقيا طفلين شقيقين مصرعها، إثر اختناقهما بأدخنة كثيفة نتيجة حريق بشقة فى مدينة نصر، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران، فيما تم نقل جثتى المتوفيين إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.