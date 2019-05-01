المكسيك تعرب عن قلقها إزاء التصعيد المحتمل للعنف وإراقة الدماء فى فنزويلا

أ ش أ

أعربت المكسيك ،الثلاثاء، عن قلقها إزاء التصعيد المحتمل للعنف وإراقة الدماء في فنزويلا.

وأكدت إدارة العلاقات الخارجية في المكسيك في بيان لها استعدادها للسعى لإيجاد حل سلمي للوضع في فنزويلا من خلال الحوار، مضيفة أنها على اتصال مع الدول الأخرى بهدف إيجاد طريق مشترك، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية.

كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل قد أكد اليوم - خلال مؤتمر صحفي - أنه متمسك بموقفه الحيادي حيال الوضع في فنزويلا، معربا عن اقتناعه بالحوار وعدم التدخل.

يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو - الذي تعترف به عدة دول غربية رئيسا مؤقتا للبلاد وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية - قد دعا اليوم إلى انتفاضة عسكرية ضد مادورو، وذلك في مقطع فيديو مصور من داخل قاعدة جوية بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، وظهر في الفيديو صحبة الناشط السياسي البارز ليوبولدو لوبيز وعدد من الجنود.