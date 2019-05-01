video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 12:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تعرب عن قلقها إزاء التصعيد المحتمل للعنف وإراقة الدماء فى فنزويلا

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:00 ص
المكسيك تعرب عن قلقها إزاء التصعيد المحتمل للعنف وإراقة الدماء فى فنزويلا فنزويلا
أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت المكسيك ،الثلاثاء، عن قلقها إزاء التصعيد المحتمل للعنف وإراقة الدماء في فنزويلا.

وأكدت إدارة العلاقات الخارجية في المكسيك في بيان لها استعدادها للسعى لإيجاد حل سلمي للوضع في فنزويلا من خلال الحوار، مضيفة أنها على اتصال مع الدول الأخرى بهدف إيجاد طريق مشترك، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية.

كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل قد أكد اليوم - خلال مؤتمر صحفي - أنه متمسك بموقفه الحيادي حيال الوضع في فنزويلا، معربا عن اقتناعه بالحوار وعدم التدخل.

يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو - الذي تعترف به عدة دول غربية رئيسا مؤقتا للبلاد وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية - قد دعا اليوم إلى انتفاضة عسكرية ضد مادورو، وذلك في مقطع فيديو مصور من داخل قاعدة جوية بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، وظهر في الفيديو صحبة الناشط السياسي البارز ليوبولدو لوبيز وعدد من الجنود.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى فنزويلا

السفارة الروسية فى فنزويلا: خبراؤنا لن يتدخلوا فى أحداث كاراكاس

"البيت الأبيض": نتابع الوضع فى فنزويلا ونأمل أن تكون النتيجة تحقيق "الديمقراطية"

رئيس كوبا يعرب عن رفضه لحركة الانقلاب فى فنزويلا

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى الوضع فى فنزويلا

فنزويلا

المكسيك

امريكا




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة