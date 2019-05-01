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للارتقاء بمستوى الجهاز الإدارى للدولة...

المعهد القومى للإدارة يستحدث مركزا للمسار المهنى للموظفين الحكوميين

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:03 ص
المعهد القومى للإدارة يستحدث مركزا للمسار المهنى للموظفين الحكوميين تدريب الموظفين - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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أعلنت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، التابع لوزارة التخطيط، عن استحداث المعهد لمركز للمسار المهني للموظفين الحكوميين. 
 
 
وقالت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن المركز سيعمل على مساعدة ودعم الموظفين الحكوميين في تطوير وتحسين مسارهم المهني، مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة، وتطوير قدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
 
 
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، أن المركز سيعمل على توفير المتطلبات اللازمة للحصول على المنح الخارجية والداخلية في التخصصات المختلفة المتعلقة بالوظيفة الحكومية.
 
 
وأضافت أن تلك المتطلبات تتمثل في الدورات التدريبية للتأهيل الخاص بالتقدم للحصول على المنح الدراسية، مثل المقابلات الشخصية، كتابة السيرة الذاتية، مهارات التواصل، ملأ استمارات المنح، وغيرها من المتطلبات.
 
 
كما أوضحت شريف، أن التدريب أصبح ضرورة ملحة داخل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الاهتمام بتنمية وبناء القدرات وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية، مشيرة إلى أن أي جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل. 
 
 
وقالت "شريف" إن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد في تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشرى.
 
 
 
 
 
 

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