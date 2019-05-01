المصرية للاتصالات تعلن عن نتائج أعمالها فى 14 مايو

كتبت هبة السيد

تعلن الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها المالية المجمعة والمستقلة لها عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس وفقا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وكان إجمالى الإيرادات المجمعة عن السنة المالية المنتهية قد بلغ فى 31 ديسمبر 2018 مبلغ 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 23% عن نفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالنمو فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة بمقدار 36% بما يمثل 71% من إجمالى النمو فى الإيرادات، كما عززت إيرادات اتفاقية بهارتى إيرتل البالغة 1.6 مليار جنيه مصرى النمو فى إيرادات وحدات أعمال الجملة التى حققت زيادة بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة وفقا لآخر نتائج أعمال زيادة فى قاعدة مشتركيها على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث بلغت الزيادة فى عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت 29% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت 10%، وبلغ إجمالى عملاء التليفون المحمول 3.9 عميل بنهاية عام 2018.

ومن المرجح زيادة عدد مشتركة شبكة WE إلى ما يقرب من 5 ملايين عميل بفضل توزيع 700 ألف شريحة محمول لمشروع "التابليت" المدرسى.