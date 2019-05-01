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المرور: تعزيز انتشار الخدمات بمحيط أعمال تطوير محور النصر منعا للزحام

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:03 ص
المرور: تعزيز انتشار الخدمات بمحيط أعمال تطوير محور النصر منعا للزحام مرور-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، من انتشار الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بمحيط استاد القاهرة منعا للزحام، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، والتى تشهد تنفيذ أعمال كشط ورصف، استعداداً لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتم تنفيذ الأعمال بطريق النصر من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس اتجاه واحد فقط، حيث بدأت الأعمال تمام الساعة (12,05) صباحاً حتى السادسة صباحاً ولمدة اسبوعين، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.

 

 

 


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