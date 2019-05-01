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اللجنة النقابية للعاملين بنظافة الجيزة: العمال شعروا بالفخر والسعادة بخطاب الرئيس

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:53 م
اللجنة النقابية للعاملين بنظافة الجيزة: العمال شعروا بالفخر والسعادة بخطاب الرئيس نظافة الجيزة تواصل العمل فى عيد العمال
كتب سيد الخلفاوى
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هنأت اللجنة النقابية للعاملين باللهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، شفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة وجميع العاملين بقطاعات الهيئة بعيد العمال 2019، متمنيا لهم جميعا دوام التوفيق والتقدم للحفاظ على البيئة لمحافظة الجيزة.
 
وأكد مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين باللهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، أن العمال شعروا بالفخر والسعادة بخطاب الرئيس معهم حيث اهتزت القاعه بتحيا مصر وتحيا الرئيس السيسى عندما قال الرئيس لهم وللشعب المصرى أنتم جبرتم بخاطرى وخاطر مصر أمام العالم.
 
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة مع العمال
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة مع العمال

 


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