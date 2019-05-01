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الكويت تفتتح أحد أكبر الجسور البحرية فى العالم بطول 36 كيلو

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:43 م
الكويت تفتتح أحد أكبر الجسور البحرية فى العالم بطول 36 كيلو جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح
الكويت (رويترز)
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افتتحت الكويت، اليوم الأربعاء، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أحد أكبر الجسور البحرية فى العالم، والذى يصل طوله إلى 36 كيلومترا بتكلفة حوالى 904 ملايين دينار (ثلاثة مليارات دولار) ويربط مدينة الكويت بمنطقة الصبية الجديدة الواقعة إلى الشمال الغربى.

نقل تلفزيون الكويت حفل الافتتاح على الهواء مباشرة بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لى یون. كان المقاول الرئيسى للمشروع شركة هيونداى الكورية الجنوبية بالتحالف مع المجموعة المشتركة الكويتية.

تأمل الحكومة أن يساهم الجسر الجديد فى التكامل بين المنطقة الاقتصادية الشمالية التى تعتزم إقامتها، فى مشروع يشمل بناء مدينة الحرير وإعمار عدد من الجزر، مع المناطق الوسطى والجنوبية المكتظة بالسكان، حيث يختصر المسافة بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة من نحو ساعة ونصف الى 20 دقيقة فقط.

 

 


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