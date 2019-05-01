القوى العاملة: اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اليوم الأربعاء الموافق أول مايو "عيد العمال"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال "سعفان"، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر، وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

ويتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.