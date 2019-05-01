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القبض على 3 أشخاص اختطفوا عامل وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بحلوان

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:12 م
القبض على 3 أشخاص اختطفوا عامل وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بحلوان حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى القبض على 3 أشخاص اختطفوا عامل وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة كرهاً عنه لوجود خلافات مالية مع أحدهم بحلوان، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل، بتلقيها اتصالاً هاتفياً من نجلها، عامل، 35 سنة، محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى عدد 6 قضايا "تبديد" أبلغها خلاله بقيام بعض الأشخاص باختطافه واحتجازه داخل منزل بدائرة القسم. 
 
وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (تاجر أدوات مكتبية، محكوم عليه فى قضية "تبديد" وشقيقه سائق، محكوم عليه فى قضية "تبوير" مقيمان بدائرة القسم بالإشتراك مع سائق مقيم الصف بالجيزة، محكوم عليه فى 3 قضايا "تبديد، سرقة" وسبق إتهامه فى قضيتين "سرقة بالإكراه، تبديد".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم داخل عقار بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم وبصحبتهم المجنى عليه موثوق اليدين وبه كدمات بالظهر والعين اليسرى وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه ونجل خاله وأنهما مدينين له بمبلغ (21200 جنيه) ولدى مطالبته لهما برد المبلغ رفضا فعقد العزم على اختطاف المجنى عليه وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بالثانى والثالث حيث قاما باستدراجه إلى منطقة كورنيش النيل بدائرة القسم بزعم الاتفاق على عمل ثم اصطحبوه كرهاً عنه داخل سيارة نقل "ملك الأول" وقاموا بإيثاقه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض وأرشدوا عن السيارة وإيصالات الأمانة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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