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القبض على مدير شركة استولى على 39 ألف دولار من مواطنين للمضاربة بها فى البورصة

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:04 م
القبض على مدير شركة استولى على 39 ألف دولار من مواطنين للمضاربة بها فى البورصة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على شخص لقيامه بالنصب على 4 مواطنين بزعم توظيف أموالهم، فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية.

وكانت مباحث الأموال العامة ، تلقت بلاغا ضد مدير إحدى الشركات الكائنة بمصر الجديدة يحمل جنسية إحدى الدول العربية 34 سنة سبق إتهامه فى قضيتى جرائم اقتصادية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية من أربع مواطنين بلغت قيمتها 39 ألف دولار أمريكى، بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال المُضاربة على أسعار العُملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية، بما يُعرف بنظام (الفوركس) بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبضبط المتهم ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بزعم توظيف أموالهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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