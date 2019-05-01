القبض على لص وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل 3 فيلات بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على لص أثناء بيعه مشغولات ذهبية سرقها من داخل 3 فيلات بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، حال تردده على دائرة القسم وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية وعرضها على أحد محلات بيع المشغولات الذهبية للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، عبارة عن (3 سلسلة، إنسيال، 4 دلاية)، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (225 يورو، 5 دولار، 3200 جنيه) .

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل 3 فيلات سكنية بمحافظة الجيزة بإسلوب (الضغط على الشباك)، وتم بإرشاد المتهم ضبط باقى المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .