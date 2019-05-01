القبض على سايس وراء مقتل سيدة بمدينة نصر

كتب ــ عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، واقعة غموض العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها، وأن وراء الجريمة سايس يعمل بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما بداخل مسكنها، وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على سكين بدورة المياه، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث وتبين أنه " سايس- بالشارع محل سكن المجنى عليها، ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المجنى عليها طلبت منه تنظيف سيارتها والصعود إلى شقتها عقب ذلك لإعطائه وجبة غذاء وعقب صعوده وفتحها لباب الشقة ثم توجهها لإحضار الوجبة دلف خلفها واستل سكينا من المطبخ وطعنها بأماكن متفرقة واستولى على هاتفى محمول ومبلغ 300 جنيه، أثناء ذلك سمع طرق بباب الشقة فقام بالقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين، وأرشد عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.