وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أن بعض المحتجين احتشدوا في حديقة وسط مدينة ألماتي، فيما شارك آخرون في مسيرة بوسط العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانا سابقا)، مرددين هتافات مثل "لدينا فرصة" و"من أجل انتخابات نزيهة"، كما أعربوا عن احتجاجهم على القرار المتعلق بإعادة تسمية عاصمة البلاد على اسم رئيس البلاد السابق، نور سلطان نزارباييف، الذي تولى حكم البلاد لفترة طويلة.

وأشارت الشبكة إلى أن نزارباييف (الذي يبلغ من العمر 78 عامًا) قد تنحى عن سلطة البلاد بشكل مفاجئ في شهر مارس الماضي، الخطوة التي اعتبرها البعض بمثابة تسليم مدبر للسلطة؛ حيث رشح الحزب الحاكم في البلاد الأسبوع الماضي، قاسم جومارت توكاييف، حليف الرئيس السابق، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ونوهت الشبكة إلى أن الاستياء العام والنادر حدوثه في البلاد يعكس قلق المواطنين بشأن ما وصفته بـ "الخلافة الرئاسية" المدبرة من جانب الرئيس السابق والوحيد للبلاد.