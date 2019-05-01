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العدل تفتتح ثلاثة مكاتب توثيق بمحافظات المنوفية والغربية والفيوم

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:27 ص
العدل تفتتح ثلاثة مكاتب توثيق بمحافظات المنوفية والغربية والفيوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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افتتحت وزارة العدل  ثلاثة مكاتب توثيق للشهر العقارى بمحافظات المنوفية والغربية والفيوم، وذلك في إطار توجيهات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بضرورة التوسع في إفتتاح  الجديد و تطوير الحالي لمكاتب توثيق الشهر العقاري بكافة محافظات الجمهورية وبوجهيها البحري والقبلي.
 
وتم مؤخرا افتتاح مكتب جديد للتوثيق بمنطقة بشبيش بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية والتابع لمكتب الشهر العقاري بطنطا، كما افتتحت مكتبين آخرين للتوثيق  الأول بمنوف محافظة المنوفية والثاني بمحافظة الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما وتجهيزهما إنشائيا بتهيئة مكاتب العاملين وأماكن انتظار الجمهور لتحقيق راحة الجمهور والرضا الوظيفي للعاملين في آن واحد، كما تم رفع كفاءة المكتبين من الناحية التقنية، حيث تم اختصار دورات العمل المميكنة تسهيلا علي العاملين، الأمر الذي ينعكس بدورة علي  تيسير الخدمات على المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد.
 
والجدير بالذكر أن تطوير مكتب توثيق الفيوم جاء في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والاتصالات لتطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بكافة أنحاء الجمهورية. 
 
ومن أبرز سمات هذا التطوير دورات العمل المميكنة لتشمل تقديم طلبات الشهر، واستخراج الشهادات العقارية، واستخراج صور العقود المشهرة، كذلك نظام الشباك الواحد الذي تتسم به كافة المكاتب المستحدثة، وهو آلية عمل تتغلب علي بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا، مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الاصبع والنداء الآلي، مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف علي آداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.
 
 

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الشهر العقارى

المنوفية

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