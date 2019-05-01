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الصحف العالمية تحتفى بفوز الفارس المصرى نايل نصار ببطولة الأساتذة بأمريكا

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:43 م
الصحف العالمية تحتفى بفوز الفارس المصرى نايل نصار ببطولة الأساتذة بأمريكا تتويج نايل نصار
كتبت: إنجى مجدى
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أبرزت الصحف العالمية خبر تتويج نجم الفروسية المصرى، نايل نصار، بلقب بطولة الأساتذة للفروسية فى الولايات المتحدة، مبرزة فى عنواينها أصله "المصرى".

وقال موقع إكنيوز انترناشونال إن نصار يكتب التاريخ بتتويجه بالبطولة التى تبلغ جائزها 400 ألف دولار.

وأوضح أنه على الرغم من أن نصار ليس أول متسابق يفوز بجائزة تحدى لونجين وسباق لونجين جراند فى نفس الحدث، لكنه كان أول من قام بذلك بنفس الحصان.

نايل نصار
نايل نصار

ووصف موقع "هورس كندا" نصار بشيطان السرعة المصرى، ونقلت عن النجم المصرى قوله فى إشارة إلى صديقته، جينيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس: "إنه عيد ميلاد جين اليوم، وأخبرتها أننى أريد الفوز لأجلها، لذلك كنت سعيدًا حقًا لأننى تمكنت من إنجاز الأمر".

 

تتويج نايل نصار
تتويج نايل نصار

 

 


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