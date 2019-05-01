video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق فى كابل كهرباء داخل مستشفى أسيوط الجامعى

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:23 م
السيطرة على حريق فى كابل كهرباء داخل مستشفى أسيوط الجامعى الحماية المدنية تنجح فى السيطرة على الحريق
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من السيطرة على حريق فى كابل كهرباء بأحد المناور بالمبنى الرئيسى بمستشفى أسيوط الجامعى، دون خسائر فى الأرواح.
 
كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط، بلاغًا بنشوب حريق فى كابل كهرباء داخل مستشفى أسيوط الجامعى، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، والتى لم تسفر عن وقوع أي إصابات.
 
وقال محمد البشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، إنه فور تلقى البلاغ تم الانتقال برفقة سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق بكابلات الاسلاك بأحد المناور من الدور السادس حتى الدور التاسع في المنور فقط، دون خسائر فى الأرواح.
 
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (1)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (1)

السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (2)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (2)

السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (3)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (3)

السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (4)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (4)

السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (5)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (5)

السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (6)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (6)

السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (7)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (7)

السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (8)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (8)

السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (9)
السيطرة علي حريق كابل كهرباء بمستشفي جامعة اسيوط (9)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع عاطل إثر إصابته باختناق بسبب اندلاع حريق بشقة فى القناطر الخيرية

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار جامعة اسيوط

المستشفي الجامعي

الكهرباء




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة