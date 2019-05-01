السيطرة على حريق فى كابل كهرباء داخل مستشفى أسيوط الجامعى

أسيوط ـ محمود عجمي

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من السيطرة على حريق فى كابل كهرباء بأحد المناور بالمبنى الرئيسى بمستشفى أسيوط الجامعى، دون خسائر فى الأرواح.

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط، بلاغًا بنشوب حريق فى كابل كهرباء داخل مستشفى أسيوط الجامعى، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، والتى لم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وقال محمد البشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، إنه فور تلقى البلاغ تم الانتقال برفقة سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق بكابلات الاسلاك بأحد المناور من الدور السادس حتى الدور التاسع في المنور فقط، دون خسائر فى الأرواح.