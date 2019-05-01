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"الزراعة": حزمة إجراءات إرشادية لمحصول العنب لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:00 ص
"الزراعة": حزمة إجراءات إرشادية لمحصول العنب لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها محصول العنب
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات الإرشادية والفنية والتوصيات لمزارعى العنب خاصة طرق الرى والتسميد لزيادة الإنتاج خلال شهر مايو الجارى.

 وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم العمليات والممارسة الجيدة لمحصول العنب التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم وأيضاً فى الأصناف غير المطعومة، التخلص من الحشائش وجمع القواقع خارج المزرعة، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

وشدد التقرير على ضرورة إجراء عمليات خف الثمار فى الأصناف المبكرة المعاملة بالجبرلين وذلك بعد العقد مباشرة والتى يتم إعدادها والتبكير منها للتصدى، مع بداية عمل التحليق للجذع والقصبات فى العنب بأصنافه فى النصف الثانى من الشهر بهدف زيادة حجم الحبات والوزن النهائى للعنقود والتبكير فى النضج، يتم رش بإحدى المركبات الموصى بها والمعدل الموصى به لتثبيت العقد.

وعن طرق تسميد محصول العنب الأشجار التى تروى بالغمر إضافة 100جم – 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر، إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار اكبر من 3 سنوات، إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و300 جم للأشجار الكبيرة ويكرر كل 15 يوم.

الأشجار التى تروى بالتنقيط: الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر الرية الثانية: يضاف 2 كجم سماد مركب 19-19-19 الرية الثالثة: يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم، الرية الرابعة: يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر + 2 لتر حامض هيوميك مرة شهر.+ 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم، التسميد الورقى: يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 150 جم زنك + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا، الرى (لتر / يوم / شجرة - عمر الأشجار السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة.


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