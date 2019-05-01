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"الزراعة" تحتفل بختام البرنامج التدريبى لـمبعوثى 22 دولة للإنتاج الخضر

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:30 ص
"الزراعة" تحتفل بختام البرنامج التدريبى لـمبعوثى 22 دولة للإنتاج الخضر ختام البرنامج التدريبى لـمبعوثى 22 دولة للانتاج الخضر
كتب عز النوبى
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احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بختام اابرنامج التدريبى، الخاص بإنتاج الخضر المتكامل المستدام، والذى نظمه المركز المصرى الدولى للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية، لتدريب 26 مبعوث من 22 دولة، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وحضر الحفل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس عادل صلاح يونس مدير عام المركز المصرى الدولى للزراعة، وعدد من السفراء وأعضاء السلك السياسى والدبلوماسى للدول المختلفة المشاركة فى البرامج.

وقال الدكتور سعد موسى، إنه تم تنفيذ البرنامج فى إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولى مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفني بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من منتصف فبراير الماضي، وحتي نهاية ابريل الجاري، لافتا الي ان المبعوثون مثلوا 22 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وشرق أوربا وأمريكا اللاتينية وهي: الكاميرون ، أرمينيا ، بنجلاديش ، عمان، موريتنيا، الكنغو الديمقراطية، أنجولا، بوليفيا، غانا، ميانمار، الصومال، إريتريا، جورجيا، غينيا، الارجنتين، باكستان، سيريلانكا، فيتنام، الأردن، بروندى، ساوتومى، وبرنسيب، فضلا عن منغوليا.

وأوضح سعد موسى، أن  الجانب النظرى للبرنامج تضمن عدد من اللقاءات المختلفة مع كبار الاساتذة والباحثين فى مجال " انتاج الخضر المتكامل المستدام " من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، بالاضافة إلي عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي أدارها المتخصصين، لافتا الي ان البرنامج تضمن تطبيقات عملية شملت العديد من محافظات مصر منها: الجيزة، الاسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الفيوم ،الاسماعيلية، اضافة الي عدد من الزيارات السياحية المختلفة بتلك المحافظات وعلي رأسها محافظتي الاقصر وأسوان لالقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.


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