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خالد صلاح
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الرى تسيطر على قطع بطول 4 أمتار فى جسر مشترك بين ترعة ومسقة فى دمياط

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:40 ص
الرى تسيطر على قطع بطول 4 أمتار فى جسر مشترك بين ترعة ومسقة فى دمياط الرى تسيطر على قطع بطول 4 متر فى جسر مشترك
كتبت أسماء نصار
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تلقت غرفة عمليات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة إخطاراً فجر اليوم بحدوث قطع بطول 4 أمتار وعرض 6 أمتار بالجسر المشترك بين مسقى الإصلاح الآخذة من ترعة الطابية بهندسة رى كفر سعد بمحافظة دمياط ومجرى مص محطة طلمبات صرف السنانية بسبب ارتفاع مناسيب المياة نتيجة إحجام بعض المزارعين عن الرى خلال هذه الفترة.
 
 وعلى الفور قامت أجهزة الوزارة ( رى و صرف ) بالانتقال إلى الموقع وغلق فُم الترعة وخفض مناسيب المياه وكذلك سد ماسورة أمام القطع بلوح صاج مؤقتاً وإيقاف اندفاع المياه تماما، وتم ردم القَطع بالجسر المشتركبمعدات الوزارة ورد الشىء لأصله ولم تحدث أى خسائر فى المنشئات أو الأرواح والوضع آمن ومستقر وجارى تأمين ومتابعة كافة الجسور بشكل دورى لتلافى أى مشاكل.
 
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